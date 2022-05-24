教育部今天公布「高級中等學校畢業生升學就業概況」，105學年高級中等學校畢業生中，82.8％升學、11.7％就業，到了109學年畢業生，則有86.2％升學、9.4％就業。也就是，5年來，高中畢業生升學比例增加3.4個百分點、就業比例則下降2.3個百分點。

教育部表示，受少子化影響，109學年高級中等學校應屆畢業生有19.2萬人，其中，普通科畢業生9.0萬人或占47.1％最多，專業群科7.6萬人或占39.4％次之，其他則是綜合高中、實用技能學程或是進修部學生。

教育部指出，109學年高級中等學校應屆畢業生繼續升學者有16.5萬人或占86.2％，穩居各流向之首；畢業後即就業者1.8萬人或占9.4％居次。109學年和105學年畢業生進行比較，5年來，高級中等學校畢業生升學的增加、就業的則減少。

教育部說，109學年高級中等學校繼續升學的應屆畢業生中，仍以升讀私立大學者為大宗，計10.0萬人占升學者的6成；升讀公立大學者計6.1萬人，占3成7；其餘讀軍事校院、二專、警察校院、其他學校或赴國外（含大陸）就讀者，合計僅占2.7％。

教育部說，近5學年高級中等學校應屆畢業生赴國外（含大陸）就讀人數以106學年2163人為最高點，惟受新冠肺炎疫情影響，109學年僅1189人，占全體畢業生的0.6％，與108學年持平。

教育部指出，109學年高級中等學校就業的應屆畢業生中，從事「住宿及餐飲業」者計4327人，居各行業之冠，占就業人數的24％；其次為「製造業」2185人、占12.1％；之後分別是「其他服務業」（如美容及美髮服務）2106人（占11.7％）、「公共行政及國防業」2092人（11.6％）、「批發及零售業」1277人（7.1％）。