基隆市議會24日進行追加預算案討論，在各議員提案一讀討論過程中，府院雙方聚焦基隆市的再生能源及垃圾減量等議題。基隆市環保局長賴煥紘表示，基隆市未來打算擴建的焚化爐，將朝向結合再生能源發電方向，逐步取代現有的焚化爐。

基隆市環保局擬擴建目前現有的天外天垃圾焚化爐，除現有日處理600噸的焚化爐外，將擴增一座日處理量300噸的新焚化爐。對此，議員質疑目前基隆市已有日處理量600噸的焚化爐，但實際每日垃圾量不足300噸，在垃圾處理量能綽綽有餘的情況下，實在沒有擴建新焚化爐的必要。

另外，也有議員認為，先前市長林右昌承諾，將朝向垃圾焚燒量年減5％方向研議，市府應可從減燒外縣市事業廢棄物的方向開始著手，並重新規畫垃圾分類、再利用等方式，朝向垃圾減量、再生發電等方向研議。

賴煥紘表示，市府現有的天外天焚化爐使用年限有40年，目前使用約20年。在評估未來20年基隆市的城市規畫及成長，才有擴建焚化爐的規畫。他認為，目前市府與焚化爐代操業者的20年合約已經屆期，正是環保局針對未來進行規畫的時機。

賴煥紘表示，環保局擴建焚化爐並不是在原本日處理量600噸的焚化爐基礎上，新增一個日處理量300噸的焚化爐，而是在附帶再生能源發電功能的新建焚化爐基礎上，逐步取代原有的焚化爐。除此之外，環保局也計畫在未來擴建的園區中，增設回收物處理場、廚餘處理空間等功能。賴煥紘指出，環保局接下來的重點工作將放在垃圾減量方面。