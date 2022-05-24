美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會24日上午在日本東京的首相官邸登場，四國領袖將確認基於國際秩序實現「自由且開放的印度太平洋」作為目標，會後料將發表共同聲明。由於本屆峰會聚焦印太地區議題，被視為抗衡中國的影響力，四國是否會發表有關制衡中國的最新舉措也成為外界關注焦點。

中國國務委員、外交部長王毅早前表示，美國的印太戰略本質上是一個製造分裂、煽動對抗、破壞和平的戰略，最終必然是一個失敗的戰略。

綜合外媒報導，參與今次峰會的領袖包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi），及新上任的澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）。四方安全對話峰會結束後，料將發表共同聲明，也會決定2023年的主辦國。岸田下午也將以本屆主席國身分舉行記者會。

四方安全對話峰會聚焦印太地區議題，被視為抗衡中國的影響力。今次峰會可能觸及議題包括因應中國、俄羅斯入侵烏克蘭、北韓及經濟合作等四大部分。

美國總統拜登在開場發言時說，烏克蘭危機是全球的問題，重申華盛頓將同親密的夥伴並肩，推動建立一個自由開放的印太地區，又指俄羅斯出兵烏克蘭，突顯國際秩序、領土完整和主權等基本原則的重要性。他又稱，這是民主與專制的對抗，必須確保實現目標。

岸田文雄指，俄羅斯出兵烏克蘭是對「聯合國憲章」原則的正面挑戰，強調不應容許類似的事件在印太地區發生。他敦促四國仔細傾聽包括太平洋島國的意見，幫助解決他們面臨的直接挑戰。阿爾巴內塞承諾澳洲新政府會捍衛印太自由開放，將為太平洋國家提供更多支援。

日本經濟新聞報導，這次四方安全對話也有拉攏印度，就有關中國與俄羅斯磋商彼此對安全保障威脅理解的意圖。

今次是四國領袖第二次進行面對面會談，上次是2021年9月在美國華盛頓。若包括視訊會議在內則是第四度會談。