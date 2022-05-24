45歲前籃球國手顏行書曾以電視劇《MVP情人》踏進演藝圈，並與王少偉、明道等人組男團「183Club」，不過顏行書2008年退出183Club後，他重回籃球圈，擔任電視轉播賽評，顏行書現在則是籃球教練。對私生活低調的顏行書，稍早則在臉書宣布已當爸，他曬出女兒「芯冰樂」的照片，顏行書噴爸爸經說：「現在我們是她的全部，我沈浸在粉紅世界中」。

顏行書在臉書曬出開車載女兒的回診照，他噴父愛寫下：「我和#芯冰樂背靠背，出生51天離巢回診，現在我們是她的全部，我沈浸在粉紅世界中，所有配件都是」，顏行書文末還標記「#精靈爸爸育兒日記」，顏行書當年以靈巧、俐落的球風，擁「籃球精靈」的美名，而隨著他當爸，封號也升格變成「精靈爸爸」。

其實，顏行書在昨（23日）就發文：「我家有宇宙可愛滿月小公主，但蠶寶寶包巾我還是想買Woody（胡迪）這...正常嗎？哈哈」，字裡行間藏不住當爸的喜悅，而顏行書喜訊曝光後，網友也紛紛祝賀：「精靈爸爸好好享受一下」、「恭喜，但要開始半夜起床，甜蜜的負擔」、「哇，恭喜你升格為爸爸了」，有人則說：「會變成購物狂，尤其是生小公主...永遠買不完的配件」，顏行書則認同說：「我絕對相信！」

顏行書近年淡出演藝圈，重返籃球場的他，曾在2017年曾被媒體拍到約會短髮正妹，顏行書事後大方承認戀情，但他近年並未透露感情近況，如今，顏行書跳過結婚，就直接宣布升格當爸，喜訊也讓外界感到又驚又喜。