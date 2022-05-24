鴻海(2317)將於31日召開股東會，除了透過集團旗下夏普可購樂舉辦股東購物節活動外，今（24）日進一步公布揭露鴻海股東專屬優惠，首度推出股東數位優惠卡「HaiPass」，首波合作優惠王品、六角、雄獅等24家品牌，後續活動優惠將陸續公布。

鴻海說明，只要是3月30日前持有公司股票、有權參與今年股利分配的股東，均具領取「HaiPass」股東數位優惠卡資格，即日起至12月31日可透過鴻海官網、官網訂閱通知郵件、股東會通知書上或合作店家提供的QR Code等管道領取。

鴻海指出，可下載至手機錢包票卡的「HaiPass」股東數位優惠卡便於出門使用，優惠效力至2023年5月31日，且在網路店商或實體通路皆可使用。無論是進入各合作廠商的網頁、或至各合作廠商門市出示線上優惠卡，即可享有該商家提供的鴻海股東專屬優惠。

鴻海「HaiPass」股東數位優惠卡合作優惠包括食、衣、住、行、育、樂各類型，首波合作廠商多達24個品牌，包括王品、六角、初泰、海邊走走、雄獅、Gogoro、格上租車、中華eMOVING、NISSAN等，相關合作優惠後續將陸續公布。