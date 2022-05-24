年底縣市首長選戰引發關注。一份最新民調指出，台中市市長盧秀燕施政滿意度達68.6％、信任度達63.7％、防疫滿意度達86.5％，皆獲逾半支持且較上次民調提升，加上以27.9個百分點大勝立法院副院長蔡其昌，就算民眾黨的蔡炳坤參選形成「三腳督」，盧仍以壓倒性支持度輾壓綠白兩黨。此消息引發熱議，有網友更直言：「民進黨哭了！」

根據「台灣指標民調」今日（24）公布的最新民調，盧秀燕施政滿意度達68.6％，信任度也達63.7％，均較上次調查提升；防疫表現部分，盧的防疫滿意度更高達86.5％。

選戰部分，若2022台中市長選舉是藍綠對決，盧秀燕、蔡其昌支持度分別是47％與19.1％，兩人差距是27.9個百分點；若藍綠白三強鼎立，也就是蔡炳坤代表民眾黨參戰台中之下，盧、蔡其昌與蔡炳坤支持度分別是46.8％、18.7％與4.6％，盧蔡差距是28.1個百分點。可見無論是藍綠對決獲三強比拼，盧皆以輾壓之姿穩居寶座。

此消息掀起熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「民進黨哭了」、「燕子一出，誰與爭鋒」、「盧市長做得好不好，台中人最清楚，民調輾壓不意外」、「我是蔡其昌的話……嗚嗚嗚嗚嗚嗚…不玩了啦」、「除非蔡英文自己下來選，不然沒人撼動得了盧秀燕」、「盧秀燕是藍營一姐，也是藍營最後希望」。