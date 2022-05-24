陽光魚整合行銷公司結合清華大學師生受託管理新竹市青草湖水域，期望能打造桃竹苗最佳的水域景點。（清華提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市青草湖經過近兩年整修之後，在上個月正式啟用，市府也大力推動水域遊憩活動，為擴大整個場域價值，特別委託陽光魚整合行銷公司結合清華大學師生管理，期望能打造桃竹苗最佳的水域景點。

陽光魚公司負責人鄞偉民表示，參與青草湖水域推廣已有5年，但受制於工程整修及其他因素，無法有更多突破性的作為，還好在市府投入1.6億元清淤及景觀維護之後，已有諸多改善。

但青草湖在一般市民的印象仍停留在過往布滿布袋蓮的景象，相較於早年北台灣的8大景點之一，仍有一段落差。

鄞偉民認為，若要全面提升青草湖的功能與價值，需要更多的動能。因此該公司與清華大學師生合作，朝培育水域運動推廣與行銷企畫人才為主，特別是在公共關係課程規畫企畫競賽，同時提供獎學金給表現優異的學生。

目前已有兩位清華大學學生化身為推廣大使，1位是經濟系大四的高學瀚，另1位是清華學院1年級的張乃方。清大運動科學系教師黃煜說，這只是起點，下半年度還將與教授趙芝良及倪進誠共同開授「綠色運動觀光」課程，屆時整個場域會有深度的規畫，也歡迎更多關心青草湖的團體單位共同加入這個行列。

此外，新竹市政府教育處今年也大力支持12場次運動i台灣系列活動，預計可以吸引7000 人次參與，未來還有數場體驗動，相關訊息可至青草湖水域遊憩中心臉書搜尋。

另，今年還將規畫專業課程，讓立槳運動在青草湖重新定義，帶領學員透過動作分析來了解立式划槳的細節。