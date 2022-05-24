壹電視美女主播沈泳吟外型亮麗，播報口條清晰，2014年加入壹電視擔任國際編譯，後主持娛樂新聞節目《娛樂壹級棒》，獲得許多觀眾注意，在這之後沈泳吟接連接下節目主持人，2020年7月20日起負責播報晚間11點到凌晨1點的夜間新聞；而沈泳吟昨日宣布可能會有新的安排，透露可能離開該時段。

沈泳吟昨（23）日在臉書發文提到有新的變化要和大家報告，她回憶起最初接下夜貓子時段已經有4年多的時間，收視率一直很穩定，也感謝觀眾們一路「愛相隨」，沈泳吟坦言這段時間「經營的非常有成就感」，在播報期間也嘗試過許多小單元，例如「明星來作客」等等，給了沈泳吟無限的發揮空間。

不過她悄悄透露，接下來23、24時段即將有新的安排，還說之後會出現在哪個時段，還請大家隨時鎖定壹電視，似乎是暗示播報時段的變動。根據《ETtoday星光雲》報導，沈泳吟感性回應：「其實養了很多鐵粉，收視率其實也很不錯，會和公司提議時段往前挪，主要還是考量到身體因素，因為熬夜太多年。」，長期凌晨下班，因為熬夜造成生理期混亂，「很常需要跑婦科，所以才會下定決心。」

貼文發布後，同業好友主播李珮瑄來鼓勵「棒棒！！！我也要愛相隨你（不是離職那種）」，讓李泳吟笑回：「愛妳非常」，長期收看新聞的粉絲在底下鼓勵「泳吟哪個時段都很棒，希望妳找到新天新地~加油！」、「終於可以不當夜貓了，該說恭喜嗎？」、「這樣也許妳能作息比較正常」、「祝福泳吟，加油加油」