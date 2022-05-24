檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案已有4月，今天（24日）宜蘭縣議會縣長施政總質詢時，縣議員陳鴻禧說，他認為這是政治迫害事件，林姿妙回應說，她做人實實在在、清清白白，盼能盡快還她清白，但林姿妙話鋒一轉，直指「會用起訴來影響選舉。」

陳鴻禧指出，今年1月13日、2月22日縣長官邸遭搜索，多名官員涉圖利之嫌，他認為這是政治迫害事件，縣長是怎麼看？

林姿妙說，希望司法還她清白，縣府同仁認真打拚、實實在在、規規矩矩，因偵查不公開，她尊重檢察官，但趕緊調查清楚，還他們清白。林姿妙認同陳鴻禧「政治迫害」的說法，也說「會用起訴來影響選舉。」

陳鴻禧指出，此案後縣府官員如驚弓之鳥，態度變得保留、不積極處理事情，造成很多民怨。林姿妙表示，她要求縣府團隊要依法行政，要合情、合理、合法，只要是合法團隊就是要協助、幫忙。

對於林姿妙指起訴影響選舉，宜蘭地檢署回應說，全案在偵查中，一切依法辦理。