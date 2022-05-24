Ｄ級美女謝立琪(Kiki)長相絕美和身材又是一級棒，畢業自北藝大美術系，被封為「北藝大校花」，之後又穿著國旗圖案比基尼爆紅，還因此獲得「國旗正妹」稱號，個性大方貼心，相當用心經營IG帳戶，經常拍攝大尺度福利照給粉絲觀賞，近來她躺入淋滿白色牛奶的浴缸，隨手還撈起牛奶，一彎腰兩粒車頭燈垂下來，無比刺眼奪目。

今(24)日上午，謝立琪穿上一套白薄紗做成的泳裝，胸前兩塊布料僅在脖子打結，以避免去滑落走光。在浴缸中她對著鏡頭搔首弄姿，一邊直盯著鏡頭微笑，一邊又徐徐撥弄額前秀麗瀏海；下秒又舉起手來，掌中牛奶順著手掌間隙，快速滑落池中，配上充滿挑逗卻又禁慾的配樂，好似是在汽車旅館要來誘惑喜愛她的男性朋友。

在這一池浴缸中，謝立琪倒入滿滿一罐牛奶，由於她一早起來就來泡澡，在IG限時動態放的泡澡照，特地打上「早安」兩個字，由於在她泳裝外的肌膚過於雪嫩，傳送給喜歡美女的朋友，這種自製早安圖完全可以；此外，謝立琪也直喊這邊實在太舒服，對於身上穿的辣妹泳裝，她自我評價半透半透，卻只說有點性感。

有看見謝立琪泡澡的男性們，見她如此謙虛，紛紛留言：「美麗的比基尼身材」、「殺人鼻血快流乾了」、「早安身材好好啊」、「妳的感覺如何」、「名副其實奶Ｘ浴」、「隱隱約約看到」、「這螢幕我掛了1小時，連吃飯都在看」事實上，謝立琪近來尋求轉型，持續上傳性感照穩固既有粉絲外，嘗試開分享美食IG帳戶，大受粉絲歡迎。