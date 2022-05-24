血尿是泌尿科臨床上最常見的症狀之一，除了在尿尿時會看到尿液明顯變紅，也有不少人是在健檢報告中，發現自己的尿液出現「潛血反應」。對此，馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專指出，有很多因素會引起血尿，其中最常見的病症有4種，包含大家最擔心的泌尿道腫瘤，並提醒如果出現血尿，就要盡速就醫，同時觀察是否伴隨其他症狀。

●泌尿道感染

泌尿系統受到細菌入侵而引起的病症，常見於尿道較短的女性，包含膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎。

伴隨症狀：小便灼熱感、疼痛感、頻尿、急尿、發燒。

●泌尿道結石

泌尿系統包含腎臟、輸尿管、膀胱及尿道，都可能會卡結石，這些尖尖角角的結石摩擦泌尿系統的各個器官，就有可能造成出血，進而引起血尿。

伴隨症狀：腰痛、下腹痛、頻尿、急尿。

●攝護腺肥大

中老年男性要更注意攝護腺肥大，由於組織增長需要血液供給，當攝護腺過於巨大，就可能導致血尿產生。

伴隨症狀：尿流變慢、排尿中斷、尿不乾淨、需出力解尿、頻尿、急尿、夜尿。

●泌尿道腫瘤

泌尿系統常見的癌症包括腎臟癌、攝護腺癌、膀胱癌、以及尿路上皮細胞癌，通常癌症引起的血尿不會讓人感到明顯疼痛，所以往往容易忽略，更多時候是透過例行性的健檢查出。