針對台大電機資訊學院院長張耀文指教育部大學申請入學書審系統出問題，教育部表示，各大學審查委員仍應透過書審系統所呈現的每一份備審資料，詳加評閱後予以評比，不是只看系統中彙整報表的資料。

教育部表示，現行大學校院招生係採多管道、多資料參採，並強調重視校內學習表現；其中申請入學第二階段提交備審資料並未改變，僅增加學生得選擇高中三年累積的學習歷程檔案，作為備審資料來源之一。

教育部說，大學審查時，得依審查需求分別選用學校自行開發、甄選會書審系統或暨大書審系統進行審查；各系統應確實呈現每一位考生所提供的每一份書審資料(無論是學習歷程檔案或是學生自行上傳PDF檔)。

其中，20多所大學選用的暨大書審系統亦是如此，並依審查委員不同的需求提供各類服務功能，如合併PDF檔、彙整表、分項資料報表等等，協助大學教授於審查過程中，加以註記、檢核，協助教授審查每份備審資料時予以輔助，提升評分一致性。

教育部說，暨大系統彙整報表的的服務功能並未包含評分，也不能將之替代為學生全部的備審資料，各大學審查委員仍應透過書審系統所呈現的每一份備審資料，詳加評閱後予以評比。

教育部表示，各大學皆藉由檢視多種類資料，並以多面向綜合評量進行招生選才；若有個別大學或個別校系參加申請入學，但認為備審資料不重要、傾向不以此選才，教育部會評估並據以調減該校系申請入學招生名額比率，以維護申請入學精神。