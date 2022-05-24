新北市板橋區湳仔溝橫移門昨（23）日中午驚見1具焦屍，警方勘查現場發現一輛機車及燒毀的容器，根據車籍查出死者為54歲詹姓男子，經調閱監視器，詹男騎車到橫移門外停車，走入橫移門後不久即冒出火光，當時現場並無其他旁人，已排除他殺可能。

昨天中午12時許有民眾在湳仔溝橫移門見草地冒出濃煙，以為抽水機冒煙或燃燒雜物，遂向119報案並先自行滅火，豈料火勢熄滅後赫見1具焦屍，急忙向警方報案。板橋警分局封鎖線場勘驗，初步判斷焦屍為男性，現場有燒熔的容器，並在橫移門外發現停放1輛機車，經查詢車籍資料及聯繫家屬，確認死者為家住浮洲地區的詹姓男子。

警方調閱監視器，查出詹男昨天中午12時9分先至板橋環河西路5段加油站，隨後騎往湳仔溝橫移門外，停妥車後走入門旁草地，不久即冒出火光，當時周遭並無其他人等，故排除他殺嫌疑。

家屬向警方表示，詹男並無經濟壓力，但有長期失眠的困擾。檢警今將進行相驗，釐清詹男死因。