一連四天的台北當代藝術博覽會於5月22日傍晚圓滿結束。受疫情影響，人氣少了，但中低價作品，買氣旺盛，頗出乎預期。

少了中、南部收藏家，以及北部長一輩的收藏家入場，但北部年輕人很神勇，積極介入中低價作品，捷報頻傳，有畫廊老闆喊出「3天交易，換檔3輪」，樂不可支。

台北當代藝博會總監任天晉與岳飛鴻，不約而同地表達了感謝心情，疫情中能如期舉行，已經相當不容易，他們非常謝謝大家的鼎力支持。

不過有人批評今年台北當代是「Taipei Daingdai 的收費、Art Taipei的水準、Hotel Art Fair 的服務」任天晉笑笑說，大家想多了，其實今年台北當代的會展規劃，通透明亮，疫情中讓大家在會場走動，比較沒有壓力。

任天晉認為，交易是藝博會最重要的，這4天以來，買氣出乎大家預期，成績斐然，而且把交易的年齡層下降，大家樂見年輕收藏家湧現，這是有機市場的展現。

任天晉強調，明年5月台北當代會在回到南港展覽館舉行，屆時疫情緩和，會把規模擴大到120家，瑞銀集團的贊助也是持續下去。

任天晉解釋，巴塞爾藝術展母公司MCH集團積極觀察全世界的藝術發展與成立藝博會的可能性，包括新加坡、印度、中國上海⋯，是重新設據點，把藝術市集的各別特色與潛力開挖出來，所以明年元月進軍新加坡，Art SG是整合東南亞市場；台北當代安排在明年5月繼續舉行。新加坡與台北，是分區關係，相互拉抬，蔚為亞洲重要市集圈，會產生集市關係，而非替代關係。

台北當代藝博會圓滿落幕，任天晉今天就要飛英國，他請台灣的朋友寬心，明（2023）年5月南港展覽館再見。

而未來一年，他會勤跑國際，積極邀請國際畫廊到台灣，明年台北當代藝博會國際畫廊比例一定會上升。本地畫廊與國際畫廊的比例，維持在1/4或1/5的草創初衷。

作者為典藏雜誌社社長

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