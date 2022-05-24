台中市議會今天開始進行市政總質詢，議員張滄沂、賴義鍠關心快篩劑發放問題，以及台中市醫療量能是否足夠？市長盧秀燕特別喊話中央，她呼籲中央應普發疫苗，且因快篩劑屬於國家戰略物資、應該平價釋出，第3點則是抗病毒藥物應該足夠，中央8400億防疫經費要用在人民身上。

張滄沂說，疫情持續升溫，各大醫院每天都很多人排隊等PCR，還有很多人排隊要買快篩劑，甚至有工廠老闆為了買快篩劑而奔波，必須購買上百劑快篩劑給員工、外勞使用。賴義鍠則問市府，中央採購的1.2億劑快篩劑，台中市可分配到多少？

盧秀燕表示，中央已經宣布將有1.2億劑快篩劑月底將到貨，她呼籲全國每人普發3至5劑，公平發放，讓大家不要去搶買，且有的人買貴、有的人買便宜，也很不公平；全國每人發3劑也才6900萬劑，國家還有5000萬劑可以調度，這是國家應該做的，最近蔡總統錄了影片說1.2億劑要到貨，希望她再錄製第二支影片宣布普發。

盧秀燕強調，普發快篩劑才是人民要的，她同時也建議中央，快篩劑屬於重要國家戰略物資，價格應該要平價供應，不能發國難財，如果國家連菜價都要緊盯，快篩劑價格也要平抑，畢竟1個快篩劑100元、有的180元，比便當、漢堡都要貴。

盧秀燕也建議，中央採購的抗病毒藥物要足夠，許多民眾產生與醫生間的糾紛，醫生很希望能開抗病毒藥物，但1個診所可能僅配到所需的10分之1，只好「省著開」，但民眾覺得明明大家症狀一樣，為何有人能拿到抗病毒藥物、有人只能吃普拿疼；現在很多人吃不同的藥，是因為抗病毒藥物根本不夠。盧秀燕強調，很多人在問，政府的8400億在哪裡？8400億要用到人民身上，國家應平價供應篩劑、普發篩劑，及抗病毒藥物要足夠，這是她的3個良心建議。