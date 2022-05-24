洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的3億男之夢仍有希望？年滿30歲還拿到3億美元肥約是相當困難的，洋基總管只開出7年2.14億美元的續約價碼，被賈吉拒絕。美媒ESPN作家分析，賈吉如果本季保持健康打出絕佳成績（MVP競爭者的等級），他確實有機會拿下3億美元續約。

現役最高價的幾位外野手，道奇貝茲（Mookie Betts）、天使卓奧特（Mike Trout）、洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）都是在30歲以前續約，以超過10年的長度來增加合約總值。此外包括費城人哈波（Bryce Harper）在內，這幾人全數都拿過聯盟MVP，只有史坦頓是在續約之後才獲得MVP。

賈吉2017年在美聯MVP票選第2，輸給太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve），若是太空人作弊案早幾年被掀出來，或許結果就不同了。沒有MVP加持的賈吉，本季的表現至關重要。ESPN另一篇報導指出，巨人隊明年將擁有非常寬廣的薪資空間，這些角逐者也可能拉抬他的身價。

You be the Judge. pic.twitter.com/HJ6roB2UlD — New York Yankees (@Yankees) May 24, 2022

24日洋基敗給金鶯，但是賈吉轟出雙響炮，以17轟暫居聯盟全壘打王，領先第2名的卓奧特、太空人阿瓦瑞茲（YordanAlvarez）多達5轟差距。在官方的打擊排行榜，賈吉的攻擊指數1.113暫居聯盟第2（僅次於卓奧特），長打率更是可怕的0.715。賈吉開季42場累積17轟的產量也是洋基隊史第5人，追上前輩貝比魯斯（Babe Ruth）、米奇曼托（Mickey Mantle）、提諾馬丁尼茲（Tino Martinez）、A-Rod的腳步。