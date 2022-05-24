疫情持續延燒中，桃園市24日新增1萬多例本土確診個案，詳細確診個案數以中央公布為準，市長鄭文燦主持說明疫情概況，他說，今天10點開放8日後的居隔者，可自行至桃園市民卡官方LINE帳號下載居隔通知書，4小時已有1700人使用，將會加緊查核8日前的資料，讓8日前的民眾也能自行下載居隔通知書。

鄭文燦表示，市內有12站「長幼三合一綠色通道」，累計有5830人使用，接下來會配合中央政策轉型為醫療站，讓市民可以順利獲取藥物，另外也與醫師公會、診所合作，目前有160個診所報名參加醫療站計畫，提供問診、取藥等服務，詳細參與診所的名單將會再另行公告。

針對居隔通知書的取得問題，鄭文燦指出，現在確診者可利用健保快易通下載電子居隔通知書，居隔者則可利用桃園市民卡LINE官方帳號自行下載，8日後總計有13萬筆資料，24日早上10點起開放民眾自行下載，4小時已有1700人使用，平均1分鐘下載超過12筆。

鄭文燦坦言，4月20日至5月7日的資料有9萬筆，因民眾填寫時有許多不齊全的地方，為此相關局處的同仁正全力打電話，向民眾查核確切資料，待9萬筆資料全數確定沒有錯誤後才會上線供民眾下載。

提及學校防疫情況，鄭文燦說，師生採取新制隔離者有7469人，自主應變3天的有9283人，人數已經大幅減少，國中3年級、高中3年級直接遠距到暑假，其餘年級、國小及公立幼兒園則以周為單位，滾動式檢討。

鄭文燦表示，市府已自行採購130萬劑快篩，因此決定針對65歲以上長者共31萬4359人、55歲以上原住民每人發放2劑快篩，中低收入戶總計1萬6781戶每戶發放4劑快篩，補習班、課照中心等每人發放2劑快篩，長照機構、護理之家住民及工作人員每人發放2劑快篩，預定下周起發放。