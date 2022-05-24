中重症＋251！10歲男童腦炎亡 國內第4例

中重症＋251！10歲男童出現幻覺「看到妖怪」 腦炎併發多重器官衰竭過世

國內今新增251例中重症，42例死亡，其中 39位有慢性病、16位未接種疫苗，年齡分布為10歲到90歲以上。死亡個案中10歲男童是22日公布的重症，5月13日發燒頭暈嘔吐，隔天送急診快篩陽性，高燒 41.1度，電腦斷層顯示有腦水腫，使用類固醇、瑞德西韋、降腦壓藥物等，最後腦炎合併多重細胞衰竭18日往生。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，10歲男童無慢性病史，5月13日發燒嘔吐，當天到診所就醫，未採檢返家，隔天出現咳嗽、意識變化、抽搐，快篩陽性後送急診，發燒40.1度，檢查發現輕微肺炎、嚴重腦水腫，醫院中發生心律不整和氧氣濃度下降，緊急插管送加護病房，曾使用類固醇、瑞德西韋、免疫調節劑、降腦壓藥物等，仍合併多重器官衰竭，於18日病逝。

指揮中心統計，目前國內兒童重症個案共14例，其中5例死亡，分別為4例腦炎，以及1例在家中死亡，經法醫研判死因為新冠肺炎。

羅一鈞表示，今天死亡個案中，另有一名20多歲男性，有神經系統疾病，長期臥床，未接種疫苗，染疫後呼吸衰竭病逝。

國內今天新增251例中重症個案，包括中症198例、重症53例。今年1月以來，本土病例共135萬9424例，累計中重症3164例，其中625人死亡。其中一名重症個案為20多歲重症男性，有神經系統疾病，長期使用呼吸器，接種過1劑疫苗，肺炎、泌尿道感染併敗血症，目前仍在治療中。