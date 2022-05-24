台南市政府活化台糖閒置軌道，將把原糖鐵下營十六甲站改造為鐵道公園。(劉秀芬攝)

台南市政府活化台糖閒置軌道，已在下營區逐年分段改造3.6公里的綠色廊道，今年再爭取內政部營建署前瞻計畫補助3400萬元經費，將把原糖鐵十六甲站改造為鐵道公園，台南市長24日上午前往視察工程進度，希望台糖舊鐵道的活化，可為下營地區帶來觀光效益。

早年台灣糖業發達時代，下營區內有連接新營糖廠與學甲區甘蔗種植區的糖業鐵路學甲線，稱「下營庄線」，在區內設有十六甲、下營、大埤寮、大屯寮4站，運輸貨物兼營客運，一度是下營區民重要的交通工具。

1979年台糖停辦客運後，下營區的鐵道運輸走入歷史，但台糖軌道並未因都市化而拆除或破壞，市府反而逐年分段改造為人行步道及自行車道「絲綠道」形成綠色廊道，目前建置長達3.6公里，是在地居民健走、通學及享受芬多精的療癒重要空間。

下營公所表示，透過綠色廊道可串連下營各地觀光熱點，如上帝廟、武承恩公園、海墘本家、顏水龍紀念園區、下營區農會產業文化館、黑豆仔彩繪社區，沿線穿越農田與市區，景觀多變化，又為專用道，沒有汽機車干擾，廣受民眾好評。

台南市工務局表示，十六甲站鐵道公園活化工程包括長度1公里的綠色廊道，設計寬度2-3公尺自行車道，沿線設置2公尺綠帶美化，增設照明設備加強夜間景觀效果及增加安全；原有候車室、行車室規畫為懷舊月台，並設置休憩座椅，工程預計10月底完工。

下營區公所表示，除了十六甲站鐵道公園計畫，大埤寮車站活化計畫也同時在進行中，希望延伸綠色廊道，串聯下營鐵道公園，成為歷史文化與人文風情旅遊的觀光亮點。

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