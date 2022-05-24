屏東縣一間國小女老師帶頭霸凌國小三年級的男童，在課堂上對其辱罵「笨蛋三人組」、「朽木不可雕也」、「笨」，還詢問男童，「你媽媽為什麼要告老師」等語，讓男童母親決定提告求償。案經上訴，高雄高分院認定，老師的行徑使男童受創，共計須賠20萬元。

判決書指出，男童母親主張，該女老師於2015年9月至2016年9月間擔任國小三年級的兒子班導師，卻接連以「笨蛋三人組」、「朽木不可雕也」、「笨」、「生雞蛋沒有，放雞屎一大堆」長期辱罵兒子。

男童母親指出，她知情後便詢問該女老師，豈料，女老師再將怒氣宣洩在兒子身上，反覆問兒子「你媽媽為什麼要告老師」、「你為什麼愛說謊」、「你為什麼愛亂請假」等問題，亦指使同班同學霸凌兒子，導致兒子的名譽與健康權受損，遂向法院提告求償。

對此，女老師答辯她並無言語辱罵與指使學生霸凌男童，認為求償無理，縱使她有侵權，也已經超過求償時效性，因此她拒絕賠償。

一審屏東地院判女老師須賠償2萬元，案經上訴，高雄高分院指出，女老師身為班導師，對班上孩童具有一定影響力，竟多次以「朽木」等語辱罵考試考不好的學生，侵害名譽權屬實，審酌後認定該師須賠償20萬元為適當，扣除一審已賠2萬，需再賠18萬元定讞。