中鴻(2014)2022年獲利預估將下滑但目前評價並未偏低，法人對中鴻的投資建議維持中立。鐵礦砂價格已經跌回俄烏開戰前的水準，未來鋼鐵的價格走勢需觀察三面向。

鋼鐵價格預期仍可維持在歷史相對高檔位置，但利差縮小將使獲利下滑，投資建議中立，目標價從47.8元下修至35元。法人預估中鴻2022年營收567.97億元，年增5.68%，稅後EPS為2.08元。考量大陸封控使短期鋼鐵需求偏弱，且預估今年第二季鋼價高檔轉跌，預期因鋼價短期由高檔轉向下跌，在第二季的後半段時期客戶的拉貨力道將轉弱，4月為營收高點，中鴻單季財報法人看法，營收152.69億元，年增13.97%、季增23.04%，預估毛利率7.57%，稅後EPS 0.65元。

中鴻主要銷售鋼品的6月內銷盤價由漲轉跌，熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲價格每公噸下跌新台幣600元。此次盤價下跌，主要反應國際鋼價及鐵礦砂價格在近期的疲弱，隨著中鋼(2002)的內銷盤價以下跌開出，中鴻也同步下修盤價，在預期之內。

鐵礦砂價格近期呈現下跌走勢，目前報價約每公噸132美元，近一個月的跌幅約12%，與3月時的高峰166美元相比，下跌約2成，鐵礦砂價格已經跌回俄烏開戰前的水準，短期需求疲弱是價格下滑主因。未來鋼鐵的價格走勢需觀察三面向，一、大陸限產政策延續性：大陸為了推動碳中和必需減少鋼鐵生產，此政策在今年下半年的力道及2023年的進度，將影響未來鐵礦砂的需求及鋼鐵價格。二、俄烏戰爭的後續發展，俄羅斯及烏克蘭皆為國際主要鋼鐵產出國，戰爭何時結束將影響上游鋼鐵生產量。三、大陸疫情封控何時結束：大陸為了應對疫情採取的封控政策影響鋼鐵的需求，若封控能快點結束較有利鋼鐵需求復甦。