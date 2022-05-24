新北市長侯友宜母親傳出昨下午過世，侯友宜這兩天都在議會總質詢，與議員交鋒期間過程，未表現出喪母之痛，今日下午消息傳出，民進黨團總召陳啟能在總質詢時間代表黨團向侯友宜致意時，侯友宜雙手合十感謝議員關心，雖沒說任何話，但被相機捕捉到眼眶泛紅。

侯友宜父親侯溪濱去年過世，當天正是捷運三鶯線工程意外，侯友宜當時忍住悲痛處理完搜救任務後才返家奔喪，這次侯母過世，他則在議會接受總質詢。