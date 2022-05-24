台灣確診總人數破百萬大關，快篩試劑已成日常必備品，指揮中心日前宣布開放免專案、可從海外自行輸入快篩試劑(限個人自用)後，許多網友嘗試透過跨境電商平台下單；香港草莓網今宣布再降價，架上的「HOTGEN熱境生物新冠病毒抗原快速測試套裝」、「Gene Science 峻山生物醫療新冠病毒抗原快速檢測套裝」﹅「亞輝龍YHLO 新冠病毒抗原快速測試」，平均每劑只要46元，分別有100劑、50劑兩種包裝，15分鐘便取得測試結果。

草莓網表示，5月12日上架開賣平均1劑62元快篩試劑，相對於台灣快篩平均1劑100元至180元便宜，因此被瞬間掃空，銷售超過1.3萬組，今宣布又再降價、平均46元，且為EUA認證品牌加入銷售行列。

跨境電商草莓網自5月12日至23日開賣12天快篩試劑以來，台灣民眾秒殺萬3萬8千組﹅共65萬劑，足見台灣快篩試劑的龐大需求量。草莓網總經理伍佩瑩表示，目前最熱銷的10款鼻咽試劑中，銷售數量前3名分別為HECIN和信15000件(15萬劑)﹅愛康13000件(2萬1千劑)﹅SkyPro4000件(20萬劑)。

而唾液試劑則分別BIOANTIBODY 佰抗1200組(4.6萬劑)﹅Raycus1400組(5萬劑)。以產品組合來說，100劑是目前最熱銷的品項，顯示台灣消費者對於快篩的需求量相當大。