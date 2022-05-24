立委楊瓊瓔號召潭水亭觀音媽廟，24日捐贈「正壓空調篩檢採檢亭」給梧棲童綜合醫院。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔號召潭水亭觀音媽廟，24日捐贈「正壓空調篩檢採檢亭」給梧棲童綜合醫院。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情造成第一線醫護人員工作壓力沉重，執勤採檢時還可能承受染疫高風險。立委楊瓊瓔號召潭水亭觀音媽廟，24日捐贈一座「正壓空調篩檢採檢亭」給梧棲童綜合醫院，可有效提升醫護人員採檢時的安全性。

台中市府與童醫院合作設置「大型PCR給藥得來速」，為了協助加強醫療服務量能，立委楊瓊瓔號召潭水亭觀音媽廟捐贈「正壓空調篩檢採檢亭」給童綜合，由潭水亭觀音媽廟主委張煌棋、常監林世明、總務組長林合棟等代表捐贈；童綜合總院長童敏哲、副院長李博仁、吳肇鑫代表受贈，雙方攜手同心防疫。

立委楊瓊瓔表示，國內新冠肺炎疫情延燒，各地都有大量採檢需求，醫護人員必須穿厚重的防護衣，協助民眾採檢，在炎熱的天氣下相當辛苦，甚至還發生醫護採檢昏倒的意外，感謝潭水亭觀音媽廟帶動社會正向防疫力量，捐贈1座「正壓式採檢亭」，共同守護台中醫護、為檢疫量能添助力。

童醫院總院長童敏哲指出，國內疫情嚴峻，上周每日採檢200人，昨攀升到800人，今天應該會衝破千人。正壓空調篩檢採檢亭透明艙間及UV殺菌燈，除能使醫護人員免於酷熱氣候之苦，亦可大幅提升工作效能，並確保第一線醫護人員進行採檢、檢驗和疫苗注射等各項作業，有效提升醫護人員在採檢時的安全性，檢疫環境的提升，對一線人員的士氣維護至關重要。

潭水亭觀音媽廟主委張煌棋表示，民眾排隊篩檢往往費時2、3個小時苦不堪言，為協助地方政府緩解燃眉之急，支持台中市府及童綜合規劃「PCR得來速」，讓陪同的家長可以和兒童一起看診及篩檢，廟方緊急購買捐贈正壓空調篩檢採檢亭，除為防疫工作盡一份心力之外，也希望帶動拋磚引玉之效。

童綜合醫院表示，院方與台中市府合作，擴大醫療量能與增加服務時間設置了「大型PCR給藥得來速」，不僅提供了採檢、看診、批價、領藥一條龍服務以外，也無須預約，只要在時間截止前半小時到達即可提供服務，每天最大服務量能高達1000~1200人。