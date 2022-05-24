快篩陽視同確診26日全面實施 篩檢站可開診斷並給藥

中央流行疫情指揮中心預計本周開放全民適用「快篩陽性視同確診」，未來篩檢站將提供「快篩陽性病人」診斷及領藥，快篩陽性可以來篩檢站經醫師診斷確診後，可能需要領抗病毒藥物或症狀藥物。今指揮官陳時中透露，口服抗病毒藥物的使用量已和需要的人的比例漸漸一致，「過2天快篩陽經過診斷確診後就能使用」，很有可能在禮拜四就實施。

根據指揮中心統計，昨日的藥物使用趨向正常，輝瑞倍拉維「Paxlovid」昨日共使用5680人份，默沙東莫納皮拉韋「Molnupiravir」則使用1571人份，兩者合計使用 7431人份。

口服抗病毒藥物每日使用情形。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，抗病服藥物的使用量和需要使用的人的比例漸漸一直，過兩天全體的人快篩陽經過診斷確診後就能使用，藥物使用比例會增加一些，希望確診後儘速拿到藥物。至於是否是週四上路，他表示，這2天還會做細節確認，很有可能在禮拜四就實施。

與此同時，陳時中表示，這幾天還會有「Molnupiravir」進來，我們還會配下去。目前為止，「Paxlovid」共使用33102人份，「Molnupiravir」則使用8670人份。他強調，口服藥物不是所有人都需要用，民眾若為65歲以上，或是65歲以下，且至少有1項風險因子者，經醫師判斷後才能使用。

對於採檢站轉為開藥站，動線要怎麼規劃？陳時中表示，這2天就是在準備把動線規劃好，不斷和醫院討論，預計的目標是快篩陽的人到採檢站就可以先診斷、確診，有需要就拿藥。開立抗病毒藥物，因「Paxlovid」會有交互作用，可能需要花時間，另外若有症狀需要，也可以一併領取其他藥物。