第17屆WSBL冠軍國泰人壽。（中華籃協提供）

今年SBL和WSBL因為新冠肺炎疫情賽季提前結束，中華籃協和執行單位為了感謝球員整季的付出，今天（24日）先舉辦第17屆WSBL女子超籃頒獎典禮，台元紡織新秀林蝶包辦年度新人后、年度MVP兩項大獎，加上年度第一隊、得分后及籃板后等獎項，為本屆頒獎典禮最大贏家。

林蝶本季以平均每場得分17.5分，14.1個籃板，除了囊括年度得分后、年度籃板后和入選年度第一隊，同時也拿下一生只有一次機會的「年度新人后」，加上WSBL最大獎「年度MVP」，個人拿到5座獎盃相當風光，今年球季雖然差兩場就可以完成季前給自己設立的「每場得分、籃板雙十」目標，出色表現仍達到榮膺本季最佳教練邱啟益給予的目標。

國泰女籃以例行賽16勝2敗戰績帶走第17屆WSBL總冠軍，從第6屆起完成12連霸，隊上也有3位球員個人數據搶眼，陳薇安場均2.1抄截、1.1阻攻，獲得年度抄截后及年度阻攻后，也是媒體票選的年度最佳防守球員，並和隊友林育庭一同入選年度第一隊，黃凡珊則以平均每場4.6次助攻拿下個人生涯第7座WSBL年度助攻后。

中華電信射手林玉書，今年得分和防守都有很大的進步，平均每場貢獻9.9分，三分球命中率32.6%，積極表現及效率獲選最佳進步獎，隊友黃湘婷曾獲得例行賽第5循環單周MVP，本季場均13分、5.6籃板，入選年度第一隊。

台灣電力楊芷瑜曾在第15屆WSBL的獲得最佳新人，今年主要從板凳出發，場均7.8分、4.1籃板的表現也讓她獲選今年年度最佳第六人。