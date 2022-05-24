香港恒生科技指數自3月中觸底反彈，統一證(2855)發行的統一恒生科指期貨指數ETN（020033）將於明（25）日以4元發行價於櫃買中心掛牌，共發行2.5億單位、發行總額10億元，讓投資人有全新工具參與香港新科技股發展契機。

統一恒生科期ETN追蹤恒生科指期貨指數，該指數去年4月12日於港交所掛牌，以恒生科技指數為交易標的。恒生科技指數以流動性及產業篩選後，依科技主題及創新標準篩選出前30檔市值最大公司，個股比重上限8％，同時快速捕捉海外上市中概股與獨角獸企業。

據恒生指數公司資料，截至4月底前五大成分股為美團-W（3690.HK，比重9.17％）、阿里巴巴－SW（9988.HK，比重9.09％）、京東集團-SW（9618.HK，比重8.53％）、騰訊控股（700.HK，比重8.09％）以及小米集團-W（1810.HK，比重7.68％）。

恒生科技指數歷經過去一連串反壟斷監管及政策打壓房地產引發的內需疲弱，以及今年以來的俄烏戰爭事件與通膨飆升下，從去年高點10945.22點回落至今年3月15日的最低點3472.42點。

不過，觀察全球市場追蹤恒生科技指數相關商品的資金規模，自該指數掛牌以來穩定向上堆疊成長。據恒生指數公司資料顯示，僅ETF及ETN的4月底規模已達60億美元，並在3月來到高點，恒生科技期貨平均每日成交量亦於同時間攀升至高點。

不過，受疫情衝擊、大國博奕影響及中國大陸監管政策調整等因素，香港新經濟股仍面臨多重機會與挑戰。統一證對此提醒投資人，指數工具本身為中性，並不代表對標的預期，呼籲投資人仍應多方參考判斷。