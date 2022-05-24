美國總統拜登23日在美日領導人聯合記者會上表示，如果中國武力犯台，美國願軍事介入。這似乎打破了美國長期以來對台海奉行的「戰略模糊」政策，引發各界關注。拜登24日出席「四方安全會談」（Quad）峰會時再被問及，他告訴媒體說，「美國（對台）政策不變，我昨天已在發言時說過了。」但即使是一些贊成放棄華府對台「戰略模糊」政策的人士，也批評了拜登，認為他在台灣問題上的含糊不清，以及沒有正式的安全保證的情況下，會增加中國加速採取行動的渴望。

拜登23日講話數個小時後，在五角大廈舉行的新聞發布會上，當被問及拜登聲明的含義時，美國國防部長奧斯汀表示，美國的政策沒有任何改變。奧斯汀說，「正如總統所說，我們的一個中國政策沒有改變」，「他重申了這一政策以及我們對台海和平與穩定的承諾。」

但Politico中國問題記者林海（Phelim Kine）寫道：「無論白宮和國家安全會議的工作人員如何收回（拜登的話），這標誌了「戰略模糊」概念的正式結束。如果中國攻擊台灣，拜登很清楚地表明了那將自動成為一場美國的戰爭。」

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，拜登的評論可能沒有達到嚇唬中國，且產生反效果。她說：「我認為這是一個正確的目標，但我相信美國政策的混亂可能會破壞威懾力，它可能會激起我們試圖阻止的攻擊。」