宜蘭縣今天（24日）新增2128人確診，累計全縣有3萬1971人染疫，今天縣長林姿妙表示，由於確診人數居高不下，為了讓民眾快速取得防疫關懷包和愛心袋，明日起，確診者及居家隔離者，將在確診者確診後2至3日中午前，收到縣府關懷的簡訊，可委託沒有居隔的親友憑簡訊及身分證明文件，領取防疫包及愛心袋。

宜蘭縣衛生局表示，確診者可領取的防疫關懷包有2劑快篩等防疫物資，接觸者的愛心袋中，無論選擇3＋4或0＋7方案，均提供3劑快篩，接到簡訊後5日內，可由沒有居隔的親友，憑簡訊或身分證明文件至隔離地所屬戶政事務所領取。

林姿妙指出，宜蘭前2日確診人數略微下降，今天確診人數又上升至2000多例，代表疫情尚未穩定，呼籲民眾要持續提高警覺、配合防疫作為，共同努力嚴守社區防線，避免疫情進一步擴大。

校園疫情部份，今日新增確診學生數324人、教職員工44人，累計共4772位學生、475位教職員確診。宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達84.5％，第二劑涵蓋率為79.4％，第三劑涵蓋率達63.8％。