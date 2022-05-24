運勢命理網站「知命命理」分享，如果在頭頂、臀部、腋下、脖子後、腳掌心長痣，都是吉利的象徵，建議不要把這些痣點掉，以免影響自身運勢。

▍1.頭頂有痣

頭頂上有痣，是吉利的象徵，代表一生的運勢比較順利。特別是肉痣，觸摸時形狀明顯、感覺得到，更是吉痣，不宜點掉。

▍2.臀部有痣

臀部有痣，代表管理能力強，是管理型人才。男性臀部有痣，有當老闆和上司的潛力，能展現權威；女性臀部有痣，代表桃花比較旺，在管理方面也很有能力。

▍3.腋下有痣

腋下靠近胸部的側面位置，在相學中被稱為「金匱」，也就是個人的財庫。因為古人習慣將東西夾在腋下，所以這個位置和個人的財運有著一定的關係。當金匱位置上長有一顆外形出色的吉痣時，意味著其人的財運和財富收入都很旺。

▍4.脖子後有痣

脖子後有痣，代表事業上容易有靠山，能獲得來自他人的幫助，也是吉痣，不宜點掉。

▍5.腳掌心有痣

腳掌心有痣，代表有管理方面的能力，有當管理階層的機緣，也能防禦小人傷害。

除此之外，像眉毛、耳珠、下巴有痣，也是吉利的象徵。當然判斷痣的吉凶，還要結合形狀、大小、色澤來看，吉痣一般都比較明亮有光澤，暗藏的痣多是吉痣，肉痣長毛，不管長在哪個位置也都是吉痣；兇痣多半灰暗無色，或顏色過黑、泛黃，都不是很好的痣。所以大家如果身上有痣，或想要點痣，可以了解一下，只要不影響自己的面容，好痣盡量不要去動它。

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