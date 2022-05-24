警方根據案發時的監視器畫面，逮捕涉案嫌犯。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

日前基隆市暖暖區發生一起不明人士尾隨受害者進入社區地下停車場砸車事件，事發後，警方透過附近的監視器，掌握涉案車輛，將涉案嫌犯移送基隆地檢署，依毀損、妨害自由相關罪嫌偵辦。

基隆市第三分局表示，日前在暖暖區發生一起砸車事件，事件的起因是由於賴男與王男有金錢糾紛，王男日前在路上看到賴男駕著友人李男的賓士車到社區地下室停放。誤認賓士是賴男所有，便找來黃男、陳男等友人，持木棒及辣椒水等器具，尾隨賴男進入社區地下室，砸毁車輛後擋風玻璃後便揚長而去。

第三分局在接獲李姓車主報案後，立即趕至現場處理。原本因涉及金錢糾紛，李姓車主向警方表示，將會向對方求償，警方在蒐證後便離去。李男15日發現對方不願賠償李男賓士受損部分，便赴派出所表示，要向王男等人提出毁損告訴。

警方在接獲李姓車主的報案後，則立即調閱事發當地的監視器及社區附近的監視器畫面，掌握了不明人士所駕駛車輛的相關資訊，立即通知涉案車輛的車主陳姓男子及另外王男、黃男等相關嫌疑人到案說明。

第三分局偵訊後表示，陳男、王男等相關嫌疑人對於砸車事件坦承不諱，並表示是與賴男有金錢糾紛，所以在路上發現賴男後，便尾隨其車輛，並進入社區地下室砸毁車輛。

在經過警方偵訊後，基隆市第三分局已完成了相關筆錄，並移送地檢署依毀損、妨害自由相關罪嫌偵辦。