疫情延燒，民眾防疫人心惶惶，加上幼童染疫新聞頻傳，家長擔心小孩染疫及是否該打疫苗等問題，內心焦慮油然而生，35歲黃媽媽最近想到疫情都很不安，吃飽飯就會腹痛，每天都要上廁所好幾次，讓她相當困擾，就醫後發現是焦慮引起的大腸激躁症。

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科主治醫師江承源指出，「大腸激躁症」是一種腸胃比較敏感的慢性疾病，出現反覆腹痛、拉肚子、便祕及脹氣等症狀，屬於功能性蠕動障礙，因患者的腸子蠕動收縮比一般人還快，大腸會出問題，連小腸或胃部也會出現相關症狀，通常會持續六個月以上。

另名40歲顏媽媽，白天常出現腹絞痛，尤其吃飯吃到一半就必須要去跑廁所，有時候便祕有時卻又會拉肚子，解便常覺得解不乾淨，進一步就醫詢問後，發現原來最近疫情攀升，心理壓力變大，才出現相關症狀。

江承源說，造成大腸激躁症的原因很多，諸如飲食不正常、腸道發炎或感染之外，心理因素也是致病原因，例如處於憂鬱、焦慮等情境下，會造成自律神經功能失調，對腸胃道膨脹的感覺變得異常敏感。

改變腸道的滲透性、腸道免疫和微生物菌相，造成腸道蠕動的障礙，因而罹患大腸激躁症，醫院近期接獲因疫情出現焦慮、緊張情緒的父母就醫。

江承源表示，臨床上大腸激躁症的排便習慣不規律，依不同的病因以及發生部位，分成腹瀉型、便祕型、腹痛型以及混合型四種，以腹瀉型的患者占最多數，一天腹瀉次數會超過三天以上，甚至剛用完餐就馬上有便意感。

其他常見症狀包括腹部常出現絞痛、脹氣，但解便後會暫時緩解、解便時需要非常用力，時常會出現急迫感、殘便感、解便次數不規律，一天超過三次或一周少於三次、腹瀉與便秘會交替出現、糞便的型態改變，呈現硬塊、稀軟狀，甚至嚴重點會出現水便

亞大附醫強調，大腸激躁症患者雖飽受腸胃症狀困擾，但體重並不會減輕，也不會出現嚴重併發症，除了提供藥物劑型治療之外，也會建議民眾需適當紓解情緒壓力、保持充足的睡眠以及避免刺激食物，輔以定期檢查，遠離大腸激躁症之苦。