北聯幫堂主「鴨鴨」遭起訴

綽號「鴨鴨」的北聯幫北正堂堂主張孟筑，去年6月指使多名小弟教訓叛徒，持榔頭敲打叛徒手部、肋骨，9月間更攜帶槍枝到彰化，強押2名砂石車司機北上，在新北市八里區的倉庫內，對叛徒關狗籠並毆打，直至血流不止將人才送醫，張嫌行徑囂張，將過程貼上臉書動態，炫耀自己手段凶狠，被捕則否認犯案，過程宛如黑幫電影，士林地檢署偵結，依組織犯罪、擄人勒贖等罪，起訴張男等7人，尚有2人通緝中。

35歲張男曾犯下殺人未遂，居住在新北市八里區，去年6月，聲稱被害洪姓男子從他手邊拿走物品，指使22歲黃姓大弟子，打電話約洪男見面，教唆小弟半路攔車，眾人拿出手銬，將洪押往新北市八里區一處倉庫以鐵鎚敲打洪的手部、身體等處，並要求洪父拿出22萬5000元贖人，凌虐5小時釋放洪返家。

去年8月間，張更指使劉姓、王姓等3人，假裝要購買虛擬貨幣泰達幣，支付給被害人近800萬現金，隔天又說要買34萬顆泰達幣，並以偽鈔充當真鈔，事後將原本要支付的現鈔瓜分，並拿走34萬顆泰達幣。

去年9月8日張嫌與朋友經營砂石車業務，因懷疑司機侵吞他的帳款，竟跑去幫其他人載運垃圾，帶著黃等2名小弟南下到彰化縣和美，在現場開槍示威，恫嚇2人上車，將人押往新北市倉庫，持鋁棒、刀子毆打，凌晨5點多將2人關進狗籠凌虐，張男還拍攝影片，貼在臉書限時動態，並標註「幹伶娘，我叫你去載土，你給我去載垃圾」，凌虐近12小時2人血流不止，張才叫小弟停手，將2人帶往醫院。

檢警調查，自稱鴨哥的張嫌，是北投地區僅存的北聯幫份子，犯案後，他否認教唆小弟，更稱當天有在場，看到被害人被壓住、毆打，並在臉書上張貼被害人遭拘禁的照片，但他否認指使教唆，檢察官則依小弟的證詞，認定他們受到「鴨哥」命令，檢方依組織犯罪等罪起訴張等7人。