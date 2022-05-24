COMPUTEX 2022台北國際電腦展實體展今（24）日登場，FII工業富聯(601138.SH)今（24）日宣布採用基於NVIDIA HGX、OVX和CGX系統設計的NVIDIA Grace CPU和NVIDIA Grace Hopper Superchip，以滿足高效能資料中心及邊緣運算等更高的算力需求。

隨著近年影音應用場景等比成長，支持運作的算力需求日益增加。NVIDIA Grace CPU專為現代資料中心設計，可滿足需要高速運算（HPC）、數據分析、數字孿生、雲端遊戲等對運算能力具嚴格要求的應用，為需要超大規模計算應用的相關服務提供更佳資源。

Grace Hopper Superchip為將NVIDIA Grace CPU搭配基於NVIDIA Hopper架構的GPU，此集成模組可服務於高速運算和大規模AI應用程式，將大至兆位元組運算的應用程式性能提高10倍，使科學家和研究人員能運用前所未有的解決方案，尋求世上最複雜問題解答。

工業富聯亦將推出搭載NVIDIA Grace CPU超級晶片的新伺服器系統，將在模組上使用NVLink-C2C和LPDDRX連接2個CPU晶片，取消傳統伺服器的DIMM插槽，大幅提高散熱效能，也彈性支持額外的高性能PCIe卡和DC-SCM模組。

工業富聯表示，基於Grace Hopper Superchip所開發的伺服器，採用與Grace CPU伺服器共用機箱的嶄新設計，可同步產生更具效益的機箱內部空間運用，提供客戶更彈性的PCIe配置選擇及保留水冷散熱選項。