教育部公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，大專校院聘編制外專任教學人員（專案教師），每次聘期最長不超過2年；如果他們聘期未滿未獲續聘，學校應依其服務年資發給慰助金，最高以發給6個月平均薪酬為限。這項原則8月1日起生效。

在少子化衝擊下，大學經營愈來愈困難，因此他們不願意聘太多專任教師，改以編制外的專案教師取代，以節省人事成本。部分學校專案教師比例甚至達8成，教育部統計，109學年全國大專校院專案教師人數已多達3747人。

不過專案教師待遇遠不如正式教師，加上學校時常不續聘他們，他們的工作缺乏保障。對此，教育部公布「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，對大專校院專案教師的本薪、授課時數、升等、假差等，都做出明確規定。

根據這個原則，大專校院聘任專案教師，聘期由學校自訂，每次最長不得超過2年，其聘期起訖日期依契約約定。聘期一年以上者，應辦理評鑑，作為再聘與否之參考。

教育部表示，專案教師的薪酬，本薪及加給比照學校編制內專任教師，並以月計之，學校應按月給付，自實際到職之日起起支，並自實際離職之日停支。

教育部說，專案教師聘期屆滿未獲再聘，學校應比照勞工退休金條例第12條的規定，依服務年資其服務年資發給慰助金，每滿1年發給1／2個月的平均薪酬，未滿1年者，依比例計給；最高以發6個月平均薪酬為限。

教育部進一步指出，公立大專校院校長對於配偶及三親等以內血親、姻親，不得進用為學校或附屬機構的專案教師；對於學校各級主管長官的配偶及三親等內血親、姻親，在其主管單位中應迴避進用。