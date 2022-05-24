台南市政府近來積極發展夜間觀光及餐酒文化，希望將外地遊客留宿台南。市府觀旅局首度與在地釀酒公司合作，利用在地水果釀製推出「台南」限定款的聯名啤酒，希望增加台南夜生活的樂趣。首款以關廟金鑽鳳梨釀製的啤酒，命名為「南旺夕陽」，已在全市20多家餐酒館、旅館、民宿及各大景點舖貨，第一批生產6000瓶，直到年底之前還將推出2款聯名啤酒。

據了解，日本因釀酒業發達，不少城市都利用生產限地款的聯名酒類，進行城市行銷。擁有許多日式建築群的台南，原本即有「小京都」的美譽，市府文化、觀旅局也充分利用這種得天獨厚的文化資源，推出各種文創產品，行銷台南。

觀旅局長郭貞慧表示，台南的夜間觀光元素，除了夜市之外，還有老屋酒吧、餐酒館、運河遊船及周邊景點。去年舉辦的國際餐酒嘉年華，更因邀請到亞洲50大酒吧知名調酒師會師府城，讓台南成為具有創意與魅力的觀光城市。

郭貞慧強調，此次推出的「南旺夕陽」台南限定款聯名啤酒，採用關廟種植的高品質金鑽鳳梨為釀酒基底，一開瓶即可聞到迷人的鳳梨果香，搭配啤酒花的香氣，口感十分順口，非常適合在炎炎夏日品嘗。直到年底之前，還將推出2款以台南在地水果入酒的限定啤酒。

此外，瓶身的設計也充滿台南味，酒標的設計除以黃金鳳梨為主元素，還融入魚頭君及黃金海岸的夕陽，適合前來台南玩的旅客選購，送禮自用兩相宜。

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