2022法國網球公開賽台灣20歲好手曾俊欣通過會外賽考驗後，生涯首闖紅土大滿貫男單會內賽，台北時間今天（24日）下午5點要在第10球場出戰世界排名第63的葡萄牙選手索薩（Joao Sousa），MOD愛爾達體育1台200頻道，也緊急協調國際訊號轉播，加開現場直播服務球迷。

曾俊欣今年法網會外賽連過三關，成為台灣男網史上繼王宇佐、盧彥勳與莊吉生之後，第4位取得紅土大滿貫男單會內賽資格的好手，更是寶島男單史上首位法網會外賽3連勝殺入會內賽的新星。

曾俊欣過去和索薩在2019年邁阿密名人賽交手過，當時曾俊欣4比6、5比7落敗，這次除了尋求復仇，也想爭取晉級法網男單第二輪的席位，相信台灣球迷都很期待這場賽事，MOD愛爾達體育1台200頻道協調國際訊號轉播，加開現場直播服務球迷，電視平台可透過中華電信 MOD第200台愛爾達體育1台為曾俊欣加油，球迷亦能從網路或行動平台Hami Video、ELTA TV 愛爾達電視鎖定精彩賽事。