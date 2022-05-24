1名女網友在《Dcard》發文，她有一個小六的妹妹很愛交朋友，是社交女王，日前她發現妹妹除了打遊戲會狂罵髒話外，還會對男網友說「想愛愛」、「想打ㄆ」等，令原PO非常擔憂妹妹行為，更感嘆真不懂現在小朋友的思想是否有偏差?貼文一出引起熱議。

原PO在社群網站《Dcard》發文，她有一個小六升國一的妹妹，年紀小小但很愛社交，原PO覺得這沒有問題，妹妹可以在網路上多認識一點朋友，但最近妹妹的行為讓她非常擔心，因為妹妹除了會打電玩打到爆氣狂噴髒話外，還會對網友說，「要愛愛嗎～喔沒有我開玩笑的」、「你好帥我好暈喔」、「你想打ㄆ」，讓原PO直呼太傻眼。

文章曝光後網友們紛紛留言：「我小六的時候還在跟同學玩鬼抓人」、「趕快糾正她，不然就會像我國中一個別班學生一樣，國一被搞大肚子直接休學」、「妹妹真會玩」、「怎麼有點噁」、「才國一就這麼開放」、「找個時間好好跟她談談吧感覺她不久會被網友騙去見面」、「笑死，我小六在幹嘛？跟媽媽要十元」、「少子化就靠她救了」。

也有網友提醒原PO：「我只能說時代在變，思想或許也要做一些調整，也許在我們看來不正常的一些發言，在她們眼裡是那樣的正常，她才小六而已，她會這麼說可能只是為了吸引那些同年齡或心智還不成熟的男生，我們身為哥哥姊姊的責任應該是設法去理解她並幫助她改變這個想法，而不是一竿子的否定她，這樣往往只會帶來反效果」。