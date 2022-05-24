海外大學申請陸續放榜，明道中學24表示，國際部學生申請上世界排名前25的學生達24人、世界前50名的大學28人，除美國長春藤等名校外，在英國、澳洲等世界各地也有學生申請上榜，其中1名同學錄取《衛報》網站上排名名列前茅的英國愛丁堡大學醫學系和聖安德魯斯的醫學科學學系。

明道中學表示，國際部錄取的8名學生中，其中6名錄取包含世界排名16的英國倫敦大學學院包括英國帝國理工學院以及蔡英文總統的母校倫敦政經學院，此外，英國愛丁堡大學錄取6人、英國國王學院錄取4人，英國曼側斯特大學錄取8人。

明道中學指出，7名學生申請有6人錄取加拿大多倫多大學，17名學生申請，有13名錄取澳洲第1的墨爾本大學，在歐洲方面，也有同學申請入學荷蘭阿姆斯特丹大學。

明道中學國際部主任文義豪表示，學生最重要的是學習獨立思考、積極主動的學習態度，在課程中給予最大的挑戰就是必須學會自主外還要學會自律。

除了會唸書，更要懂得時間的安排，並且針對每件事情的優先次序能夠掌握，為自己的校園生活做最好的安排。

明道中學表示，除了學校課業外，學生們也不忘記個人發展，有機會在每一次的挑戰中，學習如何突破且進步，從學生們的升學自傳或面試中，見到生命經過淬煉而成熟的過程，是預備好的未來人才。