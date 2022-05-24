國內目前累積14名兒童重症，其中有4人因腦炎死亡，中央流行疫情指揮中心近日召開專家會議討論照護指引，挨批動作太慢，校園疫苗接種安排在六月中，更被許多家長質疑屆時疫情早過高峰期。中央流行疫情指揮官陳時中今天坦言，兒童腦炎的問題一開始雖有注意到，但沒想到Case會相對的多，不過目前ICU使用量還不到一半，應該還有時間準備。

陳時中表示，指揮中心一向都對兒童照護相當重視，因此近期頻頻召開研討會，最近則是因為發現腦炎情形較多，積極找專家討論，不過目前專責病床或是ICU的使用量都還不到一半，代表還有時間準備，不能說是中央準備的太晚。

不過陳時中也說，確實一開始有注意到兒童感染後出現腦炎的情形，但沒想到會出現的Case會相對的多，但因為總量還不是很高，仍要提高警覺，提高更多綠色通道，以及給兒童更好的ICU照顧，是中央不斷努力的部分。

有專家建議，兒童感染後應先抽血檢查，甚至接受磁振造影，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這些建議上次研討會中都有專家提出，後續會一併納入醫療指引參考，待正式治療指引確立後，透過醫界通函方式轉達給第一線醫師參考。