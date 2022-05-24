中華徵信所今日表示，自2020年新冠肺炎疫情全球爆發，兩年多以來觀光、旅遊及中小企業營運皆難以為繼，金管會於當年5月啟動銀行紓困方案，截至今年5月16日，金管會公布「本國銀行辦理個部會及自辦紓困貸款」統計，公股銀核准戶數為39.9萬戶，核准金額約4.3兆元；民營銀行19.7萬戶，金額約0.8億元，總核准59.6萬戶，金額約5.1兆元。

若由各家承辦紓困統計來看，紓困前10大銀行總核貸戶數45.1萬戶，金額約4.5兆元，占所有本國銀行75.7％與87.6％。

這10大銀行分別為合庫，以1.5兆元拿下第一；台銀9544億元居次；土銀6531億元排名第3；華銀6278億元第4；台企銀3523億元第五。五名之後的包含一銀、兆豐銀、玉山銀、彰銀、北富銀。

如果以核貸戶數來看，合庫仍為第一，其次依序為台企銀、華銀、台銀、一銀、土銀、玉山銀、中信銀、國泰世華銀及北富銀。

中華徵信所表示，紓困貸款也是企業社會責任，合庫和台銀雖為公股銀行，但是仍配合政府政策，仍值得給予溫暖掌聲。