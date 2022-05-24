蔡姓女子自前年起向同事、隨機搭訕蘋果台北旗艦店客人，佯稱親人在iPhone工作，可取得以市價低廉的蘋果產品，有多人上當，台北地檢署24日先針對蔡女詐騙10人、40多萬元部分，依詐欺罪起訴蔡女。

檢警調查，30多歲蔡女自前年11月起，向前同事多人佯稱她表妹、堂妹在iPhone工作，有機會可以拿到廉價的商品，包括手機、耳機等產品都能打折。

蔡女佯稱，她「吃好倒相報」，原價2萬多的iPhone 11 Pro，她可以用1萬7500元取得，蘋果耳機 AirPods只要2000元，讓不少想撿便宜的人上當，紛紛下訂。

另蔡女去年3月到蘋果台北信義旗艦店，隨機搭訕1名女客，誆稱可透過親人買到便宜的蘋果手機，被害人交付蔡女3萬多元，因苦等許久，遲遲不見手機，才驚覺被騙，憤而報警。檢警一查，發現蔡女一再行騙，被害人至少一、二十人。

檢方因傳喚蔡女不到，一度通緝她，她到案後辯稱商品有寄出，不知為何對方沒收到，由於蔡女提不出寄貨證明，檢方不相信她說法，先針對她涉嫌詐欺10人，騙取40多萬元的部分起訴，至於其他被害人提告案件，檢方仍在繼續偵辦中。