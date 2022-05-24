國民黨18日徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，被視為「突襲」，讓大批藍營青壯派與支持者，對已辭去台北市議員並在桃園置產的羅智強非常不捨。港媒評論指出，從國民黨主席朱立倫的言行可見，桃園這局他已決定和張撐過陣痛期，戴著頭盔往前衝，而他的底氣就在於，他似乎深信「選舉結果會還他公道」。

朱立倫23日偕同張善政開記者會，朱強調，提名張這麼優秀的人才已讓民進黨陣腳大亂，有偏綠的朋友跟他說「提張善政，我已決定全家都要投張善政」，甚至連綠營前議員都對他這麼說，還盛讚「張善政是對的人選」。

對此，香港媒體《中評社》今（24日）評論認為，朱立倫已決心和張善政戴著鋼盔往前衝，他們認為只要撐過陣痛期，就能夠壓過負面效應；朱似乎深信，最終的選舉結果會還他公道，而這也是他拉著張向前衝的底氣。

評論分析，朱立倫試圖透過此次縣市長提名的過程，重拾其主導大局的能力，向外界展示他「絕非弱勢黨主席」。尤其之前台南市長與金門縣長參選人選，他都順利協調成功，讓他有自信能平定自己曾擔任過8年縣長的桃園亂局。然而朱的底氣是否成立恐需打上問號，首先張善政本身是否強大到讓藍軍自動歸隊？再者目前似乎未見綠營亂了陣腳，反而等著坐收漁翁之利的可能性比較大。