香港女星黃榕(Gloria)過去拍過6本寫真集，形象美艷性感，自爆曾和浪子回頭的陳冠希交往，且當時男方一見面都要上床，雖男方曾出面否認，當時仍造成極大轟動，之後她總穿著瑜伽褲健身，練出優美而健壯的身形；近來網路頻頻有人發文質疑，女性為何喜歡穿瑜伽褲到街上，甚至說重話要警察去把穿瑜伽褲女抓起來，為此，黃榕反酸：「這男的講得真膚淺」。

該名網友接連在網路發文，指稱日前和澳門朋友逛街，對方就問他「香港女生好喜歡穿瑜伽褲晃來晃去啊」在他聽完後回應「好看呀」，想不到對方斥責他「穿什麼瑜伽褲呢，又不是去做瑜伽穿那個幹嘛」接著說道「若是男性都穿著單車套裝四處走動，你又會做何感想呢」接著朋友還接連辱罵女性「屁股線條不好看」、「不如不要穿真想報警抓了她們」。

陳冠希舊愛也看見了這則消息，23日她受訪《香港01》指出，其實她有注意到這件事情，怒指「這男的這樣講真的好膚淺」接著說道「瑜伽褲穿上去非常好看，因為現在的瑜伽褲長得非常漂亮，不會有人穿得不好看的」在瑜伽褲的完美塑型下，女性優美身形可以很好地展現出來，「不僅舒服又很時尚」。

事實上，黃榕本身相當擅長健身和瑜伽，通常會穿上瑜伽褲運動，散發出健身性感的味道，過去曾說最滿意的部位是腰部馬甲線，經常上健身房訓練身體，做出多種肢體平衡動作，甚至還有高難度的一字馬，充分展現她的柔軟筋骨。如今她已經40歲通過瑜伽褲塑身，良好體態讓她收穫不少鐵粉，也用明星身分帶大家領略瑜伽褲的優點多多。