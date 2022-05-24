以3位少女為主角的《當女孩戀愛時》在日舞影展拿下全球劇情片類觀眾票選獎。（台北電影節提供）

哈薩克電影《說好的幸福呢》拿下今年柏林影展大觀單元觀眾票選獎。（台北電影節提供）

2022台北電影節繼先前公布多部類型多元主題片單後，24日再宣布將放映多部柏林、日舞、多倫多、盧卡諾影展的參展及得獎作，除了持續耕耘的中生代導演，許多新銳導演也來勢洶洶，包括雙影后精彩對戲，年初在柏林首映的《就在今夜》、以新導演之姿勇奪柏林影展評審團獎的《荒墨生存法則》等。

曾以《夏日情事》參展北影的法國導演米夏埃爾艾斯，今年推出新作《就在今夜》首度入選柏林影展主競賽，該片以八〇年代政權輪替的巴黎為背景，描繪歷經病痛與婚變的女主角如何重回社會，撫養一對子女和因緣際會來到家中的街頭少女。由凱薩獎影后夏綠蒂甘絲柏格領銜主演，片中還邀來歐洲電影獎影后艾曼紐琵雅扮演關鍵角色，雙影后精彩對戲不容錯過。

《當女孩戀愛時》以3名青春期少女的煩惱與自我探索為題，描述屢屢闖禍的咪咪、不知自己能愛誰的樂可、準備迎接溜冰大賽的艾瑪，3人各自帶著煩惱，度過這段自我探索與懷疑的時光，除了3位年輕演員各有鮮明個性，電影也幽微投射欲望、親子與人際難題，生動活現地帶領觀眾體驗這段時而直率、時而不安的青春時代。

哈薩克電影《說好的幸福呢》以1名用「販售幸福」作話術的直銷女王為主角，回到家裡的她褪去了亮麗外衣，隱藏的是長年家暴留下的傷痕，當女兒奉子成婚也踏上了婚姻道路，她掛在嘴邊的幸福，要如何被實現？

曾任《寂靜之光》和《舐夢人》剪輯的娜塔莉亞洛佩茲加拉多，耕耘多年推出首部長片《荒墨生存法則》，故事圍繞在1位回到家鄉的母親、鄉間別墅的女傭，以及1名巡警，3名女子在暗潮洶湧的墨西哥邊陲，捲入被黑暗侵蝕的潛規則與危機。

其他佳片還有坎城影展導演雙周首映的《聖女不祈禱》、在柏林影展獲特別提及的《愛別四季》，以及獲得多倫多影展費比西國際影評人獎的《瀕臨絕種的園長》，還有盧卡諾影展拿下特別提及獎的《聖靈請回答》。