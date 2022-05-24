YouTuber奎丁(Zamy／王乙晴)有著美豔外型及32 E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁不做作風格在IG有68萬人追蹤，YouTuber內容時常以實驗等內容為主，近日她曬出泳裝照，特別的是泳裝造型幾乎讓她被看光，讓粉絲大誇「身材太厲害」。

奎丁22日發文宣傳新片，直呼「新片已發快去看，別讓小丁不開心」，她透露最近不是在家就是去公司，沒機會出門只好在沙發上拍美照，由於泳衣的設計很特別，加上她的好身材，奎丁反問粉絲「滿分一百，這辣度給幾分」。照片中奎丁穿著黑色連身泳裝，泳裝設計中間大挖空，將中間事業線大方曝露，傲人上圍不用擠就很明顯，腰間呈現挖空設計，露出一部分纖細小蠻腰。

粉絲們紛紛留言「我放到最大看」、「太犯規了」、「阿娘喂」、「看不出來妳身材原來那麼好」、「大到誇張」、「我的天！最辣沒有之一！」，對於有網友說不知道奎身材這麼好，奎丁謙虛說「真的是，我也看不出來，可能泳衣厲害吧」

22日上的新片中，奎丁自曝18歲時曾當過模特兒，當時遇過攝影師跟她溝通希望能把上衣脫掉，並誆騙「國外時尚都長這樣」，以話術來誘導當時才剛成年的她，讓奎丁氣到嗆「我信你個鬼」，對於模特兒要如何自保人身安全，奎丁提供辦法，建議可以攜伴拍攝，她也呼籲要從事這行的女生，如果攝影師以影響創作靈感為由拒絕攜伴，那可能需要想一下是靈感重要還是自己的人身安全重要。