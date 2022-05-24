國民黨台北市議員徐巧芯日前遭爆料在紅線違規停車，甚至傳出施壓員警，但後來北市警局信義分局證實並未施壓，也補開違停罰單。徐今(24日)在臉書發文表示，「報告！我有改進，乖乖停在停車格裡」，並秀出停車格照片，吸引逾7千人按讚，卻引來不少黨內同志驚嚇和關心，國民黨美女發言人白喬茵直呼：「等等，為什麼撞成這樣啦？」

台北市議員 徐巧芯座車。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

徐巧芯遭PTT網友爆料，違停紅線卻不給員警開單，爆料人後來私信向徐道歉，也被起底是羅東國小老師，且疑是長期批評台北市長柯文哲的粉專「柯粉的超譯天地」管理者。對此，台北市長柯文哲20日嘆了一口氣說，「反正網軍無所不在，所以笑一笑就好」。

徐巧芯24日在臉書發文表示，「報告！我有改進，乖乖停在停車格裡」，並秀出停車格照片，吸引逾7千人按讚，卻引來不少黨內同志驚嚇和關心，白喬茵直呼：「等等，為什麼撞成這樣啦？要不要承認是三寶？」國民黨副秘書長李彥秀留言表示：「巧芯加油！保險桿要不要考慮修一下？」

國民黨台北市議員游淑慧稱讚徐巧芯「很棒，給你100分」，徐巧芯卻自認停車技術0分，有待改進。前台北市議員羅智強則喊話，「巧芯很乖，送妳一個祈福小茶包好了」。