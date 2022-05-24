全球新冠肺炎疫情進入後期，民眾生活步調轉趨正常，使得消費性電子產品智慧型手機、個人電腦的需求大幅下降，各大廠牌的庫存量也增加不少，浮現供過於求的擔憂，此事引起網友們熱烈討論，許多人驚嘆，若終端需求下滑，勢必影響到上游晶片廠的出貨，是半導體供應鏈的一大警訊。

經濟部數據顯示，台灣4月外銷訂單519億美元，月減 17.2%年減5.5%，成長由正轉負終結連25紅，其中資通訊為主的美國、歐洲、大陸市場都呈現衰退，顯示終端需求轉弱訊號浮現。

此外，華碩、宏碁及微星等終端廠商的財報都顯示，產品庫存比前一季增加約1至2成，此事引起PTT網友們的熱烈討論，不少人認為，終端需求減緩是重要警訊，會一路延燒至上游，最後晶片廠也會受到衝擊。

網友表示，「NB廠過去兩年賺爛，現在也該打回原形了」、「品牌廠可以砍單，那零件廠要砍誰的單」、「電子股要打回原形」、「利空出來，看股價有沒有破前低啊」、「反正注意盯著美國公司財報就好，終端銷售最準了。」

有網友也認為，外資近期的操作也透露訊號，「外資從高點一路砍，很明顯啊」、「外資賺爛，慘戶大概只高興2個月，拉完聯電拉台積，倒給你死」、「外資已經示範了啊」、「外資早就跑了。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。