弟弟派今天召開記者會，強調巴拿馬長榮國際有限公司（EIS）5月10日召開股東臨時會是合法召開，選出的張國明為新任Permanent President（PP）決議有效，並播放當天股東臨時會的影片，包括張國明、張國政及張國煒都親自參加。弟弟派委任律師黃福雄指出，EIS創辦人暨首任PP張榮發去世後，遺囑執行人無權指派EIS的PP，股東張國華的選任不合法。至於何時完成巴拿馬登記處完成登記，目前已經著手在巴拿馬辦理PP公司登記，很快會看到具體結果。

黃福雄表示，張榮發2016年1月過世，張國華聲稱當時受4位遺囑執行人推選為EIS新任Permanent President，張國明、張國政在場見證。但張國明和張國政強調絕無此事，並指出也沒有召開股東會，要求張國華提出會議紀錄和簽名佐證，否則涉及偽造文書。至於張榮發遺囑的4位執行人亦無開會，更無推舉張國華為新任PP權利。張國煒表示，在今年5月10日之前，他從未接獲EIS召開股東會或改選PP的通知，也不知道PP被變更登記，因此無從主張股東權利，張國華宣稱是EIS的PP並無法律依據。

黃福雄指出，EIS公司章程第7條第11項，「若無 Permanent Director and Permanent President（「原始管理終結」），當時在任之其他董事（若有），應立即召集股東會以選任新任President（按：即 Permanent President）若董事未於原始管理終結後14天內召開股東會，任何股東均得召開此等會議。」

黃福雄說，2016年張國華宣稱其為EIS的Permanent President，明顯違反公司章程，完全不合法，因此股東之一的張國明才會在今年5月10日召開EIS股臨會，寄發開會通知書給所有股東，有持股超過半數的股東親自出席投票，決議當然合法有效，張國明為EIS的新任Permanent President無庸置疑。