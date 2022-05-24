中國人口與發展研究中心副主任張許穎24日表示，大陸「健康扶貧滿意度」五年間上升18個百分點。

張許穎說，實施健康扶貧五年來，持續進行健康扶貧滿意度調查。2016年初開始調查的時候，滿意度大概73％，2020年再調查的時候，健康扶貧滿意度上升到91％，五年間上升18個百分點，健康扶貧工作真正緩解了患者的病痛。

張許穎分享了一個雲南的案例，2020年11月雲南省玉溪市紅塔區健康扶貧工作人員進行走村入戶調研時，在村口發現了一個將年約2歲的小孩，但是他不會走路也不會說話，整個狀態也不太好。健康扶貧工作人員主動上前詢問這個孩子的情況，看了他日常診療記錄，把孩子帶到鄉鎮中心醫院進行超聲檢查。結果發現這個孩子是先天性心臟病患者，鄉鎮中心醫院按照健康扶貧政策把這個孩子納入大病集中救治範圍，聯繫上級醫院。

張許穎說，2020年12月為該孩童安排先天性心臟病手術，並一直持續追蹤這個孩子的健康情況，一直追蹤到現在，該名孩童非常健康、非常可愛的在成長，而此案例是大陸健康扶貧工作的一個縮影，說明團隊有強大的健康扶貧政策體系和強大的基層公共衛生服務能力。